Agnieszka Kaczorowska powątpiewa w przyszłość związku Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego: "TO NIE MUSI BYĆ TEN"

O ile miłość między Wienią a Nikodemem kwitnie, o czym mamy okazję przekonać się praktycznie co drugi dzień na ich profilach instagramowych , nie wszyscy wierzą w trwałość ich relacji. Swoim sceptycyzmem co do przyszłości związku Wieniawy i Rozbickiego w rozmowie z Jastrząb Post podzieliła się Agnieszka Kaczorowska , która partnerowała aktorowi w 5. edycji Tańca z gwiazdami. Zdaniem serialowej Bożenki z Klanu, z tej mąki raczej chleba nie będzie.

Pasują do siebie - przyznała. Czy to będzie ten? Nikodem jest w moim wieku, Julia jest sporo młodsza. Myślę, że jeszcze jest trochę czasu na to, że to nie musi to być ten, natomiast niektórzy twierdzą, że lepiej mieć dzieci do 25. roku życia, a tak naprawdę to kobieta musi wiedzieć i czuć, kiedy te dzieci chce mieć. Czy przed 30., czy po 30., czy po 40.