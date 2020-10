Julia Wróblewska PŁACZE ZE SZCZĘŚCIA. "Dziś pierwszy raz od dawna szczerze się uśmiechnęłam"

Iza 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Jesteście podli!!! Chyba bardziej chorzy niż ta biedna dziewczyna tylko na co innego „ ciężką głupotę”. Ona kiedyś była w programie śniadaniowym i opowiadała że robi to żeby młodzi się nie bali mówić o problemach psychicznych że pokazywaniem „ choroby” życia w chorobie chce zwrócić uwagę na problem jaki nas młodych, dojrzałych i starszych dotyka. To nie jest żalenie się! Czy słaby charakter! To jest ciężka choroba !!! Jak padaczka czy rak! Nie da się nad tym panować to przychodzi! U jednych z ogromnego stresu u innych przez traumy a u jeszcze innych jest to „ choroba egzystencjalna”. Ludzie myślcie co piszecie. Jak jesteście zdrowi -SUPER! Gratuluje nic tylko się cieszyć ale na BOGA jak nie potraficie zrozumieć ( bo to wymaga myślenia) to przynajmniej nie oceniajcie!!! Pozdrawiam wszystkich i życzę zdrowia i rozumu