Julia Wróblewska STAJE W OBRONIE Barbary Kurdej-Szatan: "NIC ZŁEGO NIE ZROBIŁAŚ"

Myślę że cokolwiek by ta dziewczyna nie zrobila będzie źle i padnie ofiarą hejtu. A to nie jest aktorką, a to źle spiewa. Skoro wygrywa castingi do seriali czy programów to coś jednak potrafi. najlepiej komentować z kanapy.Ludzie przestańcie zaglądać komuś do portfela, chce reklamować wózek to niech reklamuję, chce jechać na wakacje niech jedzie. Można mieć swoją opinię na temat danej osoby ale hejtowac od razu? Ludziom to jednak naprawdę przeszkadza czyjś sukces jakikolwiek by on nie był. A że ma torebkę Gucci to co w tym złego? Nie ukradła, a że pozuje na tle tych dzieci to nie znaczy że pokazuje swoją wyższa klasę. Nie sądzę żeby ktokolwiek z tego zdjęcia poczuł się urażony, wydaje mi się że jak zwykle rozpętany jest dramat czy jak to Barbara mówi gównoburza. Bądźmy życzliwi dla siebie bo kiedyś nawzajem się wybijemy.