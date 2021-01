Barbara Kurdej-Szatan nadal BRONI zdjęcia z dziećmi z Zanzibaru: "Polacy wolą się tylko żalić, marudzić, wzniecać afery i g*wnoburze"

Na zdjęciu Basia oznaczyła producenta wózka, a także kilkukrotnie dodała jego nazwę w hasztagach. To standardowa praktyka przy lokowaniu produktów w instagramowych postach i pewnie nikt by się nie czepiał, gdyby nie okoliczności, w jakich został zaprezentowany wózek.

Nawet nie wpadłam na to, że ktoś mógłby odebrać to rasistowsko - pisze celebrytka i zarzuca Polakom brak tolerancji oraz robienie "g*wnoburzy".

Niestety zapomniałam, że nasz kraj jest średnio tolerancyjny (...) przecież nie ma o czym pisać, bo celebryci (...) na ścianki nie chodzą. To trzeba aferki nakręcić i zrobić teraz ze mnie celebrytkę kretynkę. Najlepiej przedstawić te dzieci wyłącznie jako żebraków i mnie wykorzystującą ich. To Afryka, nie mają tego co w Europie. (...) Zastanawiam się, po co Polakom te wszystkie udogodnienia, skoro wolą się tylko żalić, marudzić, wzniecać afery i g*wnoburze - pisze Barbara, dodając, że "na Zanzibarze nauczyła się myśleć w stylu "Hakuna Matata! Czyli nie martw się".