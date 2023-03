Justin Bieber demonstruje postępy w walce z PARALIŻEM TWARZY! Uda mu się wrócić do pełnej sprawności? (FOTO)

Justyna 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Justin to super wrażliwy i dobry chłopak. Jeśli ktoś chce oceniać (chociaz ja uważam, że powinniśmy trochę z tym uważać, bo oceniać lubimy, ale być ocenianymi już nie) to powinien zainteresować się jego życiorysem, obejrzeć np. dokument o nim. Hailey, to jedna z lepszych rzeczy (osób) w życiu które mu się przydarzyły. Tworzą zgraną parę, a to ludzie, a raczej psychofani tworzą dramę. Selena też dużo przeszła, i daje radę, super wygląda i dobrze się trzyma. Nie zapominajmy że ona ma dwubiegunowość, a to jest ciężki kawałek chleba. Także ja jestem teamselena ani teamhailey… dlaczego wgl to życie jest takie dualistyczne ? zawsze dwa obozy ze sobą walczące… żadna skrajność jeszcze nikomu dobrego nic nie przyniosła. to są jeszcze młodzi ludzie, dajcie im błądzić.. któż tego nie robi? najlepszego wszystkim 🤍