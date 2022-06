Justin Bieber walczy z chorobą! "Jedna strona twarzy jest w pełni SPARALIŻOWANA"

Trzy miesiące temu internet obiegły wieści o problemach zdrowotnych żony Justina Biebera . Hailey Bieber musiała być hospitalizowana, gdy stwierdzono u niej symptomy podobne do udaru. Na szczęście, dzięki natychmiastowej operacji, ukochana gwiazdora szybko wróciła do zdrowia.

Muzyk wyjawił, iż zmaga się z zespołem Ramsaya Hunta, który objął nerwy jego twarzy i ucha, przez co doszło do częściowego paraliżu . Na opublikowanym filmiku Justin nie był w stanie mrugnąć jednym okiem oraz w pełni się uśmiechnąć.

To wina wirusa, który atakuje nerwy twarzowe i mojego ucha, powodując paraliż mojej twarzy. Jak widać, to coś całkiem poważnego. Oczywiście chciałbym, żeby było inaczej, ale moje ciało daje mi znać, że muszę zwolnić. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Wykorzystam ten czas na odpoczynek, relaks i powrót do siebie na sto procent, abym znowu mógł robić to, do czego się urodziłem - wyznał.