Justin Bieber i Hailey Bieber spędzają romantyczne chwile na jachcie (ZDJĘCIA)

Wow 43 min. temu zgłoś do moderacji 9 19 Odpowiedz

Ona w nim zakochana. Troszczy się o niego jak o dziecko. Mowi ze jest muzą jego albumu. A on zapytany kto byl jego natchnieniem mowi ze jego ex. Piosenki sa o Selenie , a ona biedna myśli ze o niej. On ja traktuje jak matke i nawet jej nie szanuje, a ona biedna w nim zakochana i zrobi dla niego wszystko. Toksyczny koleś.