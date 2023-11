Justyna Gradek mówi o związku z nowym, MŁODSZYM partnerem, który mieszka w Dubaju. Zdradziła, dlaczego nie chce go pokazać (WIDEO)

Justyna Gradek zasłynęła za sprawą medialnych związków z milionerami i celebrytami. Na swoim koncie ma mi.in krótki, ale ognisty romans z projektantem Philipem Pleinem. Ostatnio 30-latka pochwaliła się tym, że jest w nowym związku, jednak nie chciała zdradzać zbyt dużo informacji o ukochanym.

Podczas imprezy H&M x Rabanne celebrytka otworzyła się jednak na temat obecnej relacji i zdradziła naszej reporterce, Simonie Stolickiej, kilka smaczków o swoim tajemniczym partnerze. Gradek wyznała, że z młodszym ukochanym poznali się podczas biznesowego spotkania. 30-latka nie kryła również faktu, że chociaż jej partner jest pochodzenia niemieckiego, to na co dzień mieszka w Dubaju, przez co zakochani są zmuszeni utrzymywać kontakt na odległość.

Jest ciężko. To wyzwanie być z kimś na odległość, ale trzeba sobie ufać. Zaufanie i partnerstwo to podstawa, jeśli chodzi o dobry związek (...) staram się do niego jeździć, jak najczęściej - zdradziła.

Justyna Gradek nie zamierza pokazać partnera?

W rozmowie z Pudelkiem Gradek zaznaczyła, że aktualnie stawia na pracę i samorealizację, a nauczona doświadczeniami nie poświęca całego swojego życia dla mężczyzny. Celebrytka zwróciła również uwagę na to, że jej partner cieszy się dużym powodzeniem wśród kobiet, dlatego też nigdy nie pokaże ukochanego publicznie.

Dziewczyny w Polsce też nie są fajnie i słodkie, bo potrafią przejrzeć całego mojego Instagrama i znaleźć go w moich mediach społecznościowych. Później piszą do niego i lajkują mu zdjęcia - wyznała.

Justyna Gradek w mocnym słowach o dramie z Anetą Glam. Oceniła też kolekcję Caroline Derpienski

Nie od dziś wiadomo, że Justyna Gradek wzbudza cały wachlarz emocji wśród innych kobiet. Jakiś czas temu Aneta Glam w jednej chwili z przyjaciółki, stała się wielkim wrogiem modelki, a pomiędzy kobietami doszło wówczas do prawdziwej medialnej wojny. Glam ma na swoim koncie również dramę z Caroline Derpieński, którą, w rozmowie z Pudelkiem, skomentowała Justyna Gradek. Modelka nie ukrywała, że ma już wyrobioną opinię na temat eks przyjaciółki.

Nie śledzę za bardzo tej dramy między nimi, ale uważam, że Aneta jest bardzo konfliktową osobą i wszystko tak naprawdę od niej wychodzi. Bo gdyby nie to, że ona zaczepia kogoś na Instagramie, to większość tych dram by nie powstawało - stwierdziła.

Justyna Gradek podkreśliła, że nie oczekuje przeprosin od Anety, ponieważ "to nie jest taka osoba, która umie przyznać się do błędów". Celebrytka cieszy się, że ich drogi się rozeszły.

Przy takiej osobie można mieć stresik - podsumowała relację z Anetą.

Znana z zamiłowania do luksusu Justyna Gradek poddała ocenie również ostatnią kolekcję Caroline Derpienski. Zobaczcie, co powiedziała!

