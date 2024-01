Justyna Kowalczyk świętuje 41. urodziny. Opublikowała wzruszający wpis, nawiązując do wydarzeń z ostatnich miesięcy

Krakers 17 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Lubię jak ludzie są prawdziwi w swoich emocjach. Pani Justyna jest inspirującym człowiekiem. I choć nie pasuje do Pudelka wcale to tak sobie myślę że gdyby ludzie tacy jak ona tu się pojawiali to może ludzie miałby więcej dobra, empatii i wyrozumiałości w stosunku do innych ale też uczyli się jak bardzo ważne jest stawianie granic i bycie sobą a nie udawanie i gonienie za instagramowym fałszem.