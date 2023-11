Justyna Kowalczyk wspomina męża w najnowszym wpisie. Minęło pół roku od jego śmierci. Wzruszające słowa (FOTO)

Jiji 21 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

A czy to dziecko opatulone po same uszy, w śniegu, na szlaku w górach na pewno chce takiego życia? Czy to przypadkiem nie Justyna ciągnie tego malca w jakimś szale po stracie. Bardzo współczuję jej straty Męża, widać, że bardzo go kochała, ale dla dobra dziecka musi jakoś się opamietać🥺 ona biedna chce dziecku pokazać jakim człowiekiem był mąż, ale przecież to dziecko może wcale nie chce takiego wędrowniczego życia? Można dziecku opowiadać o Tatusiu, pokazywać zdjęcia ale ciągać po szlakach górskich na śniegu to moim zdaniem przesada. No chyba że Dziecko faktycznie ma zadatki od małego na sportowca, lubi być w ruchu i cieszy się z takich przygód. Ale szczerze wątpię, dziecko to dziecko, potrzebuje spokoju, rutyny dnia, stabilności, swojego kąta a nie latanie po górach i spanie w różnych miejscach. Życzę Justynie wszystkiego co najlepsze i aby udało jej się dojść do względnego spokoju. Idealnie nigdy nie będzie, zawsze będzie tęsknota za ukochanym, ale z czasem nauczy się z nią żyć i wróci do normalnego funkcjonowania i tego jej życzę. Aby to dziecko umiliło jej czas powrotu do spokoju.