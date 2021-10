Justyna Nagłowska wspomina ślub z Borysem Szycem: "Spłakałam się ze wzruszenia"

Przez lata nic nie wskazywało na to, by Borys Szyc postanowi się ustatkować. Wszystko zmieniło się jednak, gdy na drodze aktora ponownie stanęła koleżanka ze szkolnych lat, Justyna Nagłowska. Na początku ubiegłego roku para pobrała się podczas ceremonii na hiszpańskiej wyspie Es Vedra. Pod koniec marca małżonkowie powitali na świecie pierwszego wspólnego potomka, małego Henryka.

We wtorek żona Borysa Szyca podzieliła się z instagramowymi obserwatorami osobistym wpisem. Nagłowska wróciła pamięcią do ślubu z aktorem, otwarcie przyznając, że było to dla niej wyjątkowo emocjonalne doświadczenie. Zapewniła również, że obecnie darzy Szyca jeszcze większym uczuciem, niż podczas ślubowania wierności.