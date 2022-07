Justyna Steczkowska ciepło o dramach w show biznesie: "Nie mam konfliktu W ZASADZIE z nikim"

O skłonności do konfrontacji Justyny na własnej skórze przekonała się także Edyta Górniak, z którą artystka pokłóciła się po głośnym koncercie charytatywnym dla Ukrainy. Doszło do tego, że obrażona Edi postanowiła odrzucić intratną ofertę jurorowania w programie "The Voice of Poland", byle tylko nie mieć do czynienia z byłą koleżanką.