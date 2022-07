Dziennikarz skrytykował akcent Justyny Steczkowskiej: "Słuch absolutny, a angielski KOSZMARNY". Gwiazda odpowiedziała

Justyna Steczkowska to niewątpliwie jedna z bardziej uznanych polskich wokalistek. W związku z tym, że gwiazda raczy słuchaczy swoim wokalem już od 25 lat , świętowała ostatnio hucznie jubileusz kariery.

We wtorek Justyna postanowiła podzielić się z instagramową publicznością nagraniem z ostatniego występu.

Jak Wam się podoba takie wykonanie "Golden Eye"? - dopytuje i apeluje pod wideo: Tylko błagam, nie piszcie, że nie jestem tak dobra jak Tina, bo to jest oczywiste.

Znaczna większość komentarzy była pozytywna, a obserwatorzy, stosując się do zaleceń idolki, nie porównywali jej do amerykańskiej gwiazdy.

Wykonanie strasznie. To nie twój repertuar. (...) ;

Uwielbiam panią, ale niestety tym razem to nie to. Pierwszy raz zdarzyło mi się, że nie jestem w stanie przesłuchać pani wykonania do końca... Aż boli, gdy się tego słucha. Proszę zostać przy polskim repertuarze;