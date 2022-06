Justyna Steczkowska prezentuje nowy teledysk i przygotowuje się do jubileuszowego koncertu w Opolu (ZDJĘCIA)

Zgodnie z zapowiedzią w piątek miała miejsce premiera nowego utworu Justyny Steczkowskiej, "D.N.A". Na YouTubie pojawił się również promujący piosenkę teledysk. W kolejnym singlu Steczkowska postanowiła poruszyć temat walki z wewnętrznymi lękami. Wokalistka otwarcie przyznała, że strach towarzyszy jej od najmłodszych lat, postanowiła więc rozprawić się z nim w utworze - przy okazji zachęcając do podjęcia podobnej walki swoich fanów. Jak bowiem podkreśliła, w dzisiejszych czasach lęk i presja zdają się święcić swoje triumfy, a są one przecież najskuteczniejszymi narzędziami manipulacji.

Strach jest wszędzie... Mam wrażenie, że przeżywa swoje apogeum. Wszyscy nas straszą, a my ulegamy tej presji... Ale jeśli tak zatrzymamy się na chwilę i zadamy sobie pytanie, czego tak naprawdę się boimy? Będzie nam łatwiej zrozumieć to, że strach to przede wszystkim najskuteczniejsze narzędzie manipulacji. Jeśli raz wpuścimy go do swojej głowy, rozgości się tam jak wielkie panisko, które zacznie rządzić naszym życiem. Więc jak tylko poczujecie, że strach zaczyna nad Wami panować, zaśpiewajcie sobie fragment piosenki "D.N.A" - "ODEJDŹ, jesteś tylko w mojej głowie..." - możemy przeczytać pod teledyskiem Steczkowskiej.