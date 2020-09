Poruszona Justyna Steczkowska komentuje aferę z Zatoką Sztuki i zaprzecza, że kiedykolwiek ją wspierała: "Nie miałam o tym pojęcia"

Selma 40 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Szanujcie sie dziewczyny. Trzeba zawsze powiedziec nie ktokolwiek by to nie byl. Seksizm nalezy zwalczac i najlepiej zaczac od siebie samej. Swego czasu pewien szanowany muzyk wydawaloby sie kulturalny i na poziomie ze wzgledu na muzyke jaka gra zaproponowal ze chetnie by mnie przelecial. Zaskoczyl mnie troche i poczulam sie zmieszana ale wiedzialam co mam mu odpowiedziec bo szacunek do samej siebie jest najwazniejszy.