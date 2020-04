Kaja Godek ZNIKNĘŁA z Facebooka!

Przez ostatnie kilka dni Kaja Godek była na językach niemalże wszystkich Polaków. Kontrowersyjny projekt ustawy jej autorstwa zatytułowany "Zatrzymać aborcję", który przewidywał zakaz aborcji eugenicznej oraz karę do 5 lat pozbawienia wolności dla osób, które dopuszczą się usunięcia ciąży, miał swoje pierwsze czytanie w zeszłą środę. Został jednak skierowany do dalszych prac w komisji zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny, co oznacza, że najpewniej nigdy nie dojdzie do skutku.