Wzburzona Beata Kozidrak zagrzewa do dalszej walki i komentuje: "Nawet w czasach KOMUNY nikt mi nie mówił, kiedy i jak mam rodzić" (FOTO)

Jak można wypowiadać tak cyniczne słowa P. Kozidrak. Piszesz o miłości do swoich dzieci a zarazem bronisz ludzkich praw do aborcji. Nazwijmy rzeczy po imieniu- zabijaniu z premedytacją nienarodzone dzieci. Oburzają Was metody nazistów na kobietach ciężarnych w obozach koncentracyjnych. Teraz Wy kobiety walczycie nie o życie nienarodzonych lecz o prawo ludzkie umożliwiające do zabijania bez żadnych konsekwencji. Nie macie prawa argumentować swoje poglądy, że za komuny która z ideologii i czynów miała krew na rękach niewinnych umożliwiała anorcję. Jeżeli za wzór stawiacie reżim komunistyczny jesteście również współodpowiedzialne za ich zbrodnie. Pani Kozidrak za komuny opływała w luksusy i nie dziwi mnie jej postawa. Potrafi dostosować się do każdego systemu. Lecz pozostałe tzw feministki to chyba mają swój rozum i potrafą odróżnić dobro od zła. Bóg powołał kobiety do rodzenia a nie do zabijania swoich dzieci. Za ten grzech zostaniecie rozliczone, lecz nie przez sąd ludzki.