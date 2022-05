Kalush Orchestra komentuje ZERO punktów dla Krystiana Ochmana od ukraińskiego jury: "Dziwna sytuacja, GŁUPIO MI przed Polską"

Choć wygrana Kalush Orchestra na Eurowizji wzbudziła spory entuzjazm, to wśród polskich fanów konkursu dało się zauważyć wyraźny zawód. Wszystko z powodu głosów ukraińskiego jury, które łącznie umiejscowiło Krystiana Ochmana dopiero na 11. miejscu , tym samym przyznając mu zero punktów za występ. Zaskoczeni byli zresztą nie tylko Polacy, lecz także wielu Ukraińców.

Od finału konkursu mija kolejna doba, a kontrowersje wokół tegorocznego głosowania wciąż nie cichną. Tłumaczyła się już nawet jedna z ukraińskich jurorek, która utrzymywała, że doszło do pomyłki, a sama chciała wręczyć Ochmanowi 10 punktów, a nie umieścić go na 10. pozycji. Apelowała także do organizatorów Eurowizji, aby zabrali głos w sprawie i wyjaśnili, jak były przeliczane głosy. Na razie tak się nie stało.