Kameralny pokaz "Nie cudzołóż i nie kradnij": Julia Wieniawa w koszuli "po chłopaku", elegancki Cezary Pazura, Aleksandra Popławska w koronce (ZDJĘCIA)

Pani w szkole kazała narysować dzieciom coś, co kojarzy im się z jakimś utworem Beethovena. Ania narysowała księżyc. - A z czym Ci się kojarzy ten księżyc? Pyta nauczycielka. - Z Sonatą Księżycową proszę Pani. - Odpowiada Ania. Kasia narysowała kwiatki i słoneczko. - A to z czym Ci się kojarzy Kasiu? - Z Sonatą Wiosenną proszę Pani. - Bardzo dobrze Kasiu, mówi Pani nauczycielka. A Ty Jasiu, pokaż co narysowałeś. Pani patrzy na kartkę Jasia a tam narysowany wielki ku*as. - Co to ma być? Pyta oburzona nauczycielka. To Ci się kojarzy z utworem Beethovena? - Tak. Odpowiada zadowolony Jaś. - Niby z jakim? - Pyta nauczycielka. - Dla Elizy proszę Pani. Dla Elizy.