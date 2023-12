Kamery uchwyciły Andrzeja Dudę podczas expose Mateusza Morawieckiego. Internauci już reagują. "NIEPOCIESZONY jest" (FOTO)

ŚMIESZNE... 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Wielbiciele i wielbicielki Hołowni to w zdecydowanej większości ci sami ludzie, którzy cały czas opluwają i wyśmiewają prezydenta Andrzeja Dudę za jego emfatyczny styl przemawiania, mimikę, gestykulację, z lubością porównując go do Mussoliniego. Bardzo śmieszne jest to, że ich ukochany Szymuś ma IDENTYCZNĄ manierę przemawiania, dodatkowo „wzbogaconą” kipiącym narcyzmem i samozachwytem małego chłopczyka-kujonka, któremu dano nagrodę na koniec roku szkolnego, jako najlepszemu uczniowi w szkole...