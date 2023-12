TYLKO NA PUDELKU: Ekspertka od mowy ciała analizuje expose Mateusza Morawieckiego: "Widać, że jest ZESTRESOWANY"

Dezerter 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Całe to przedstawienie przypomina mi fragment filmu "Złoto Dezerterów", kiedy to- w Banku, niejaki Oberlejtnant von Nogaj czytał w swoim pokoju odezwy dla dzielnych strażników bankowych. Cichociemni chcieli go "zdjąć", a wtedy Kania - (świetna rola Marka Kondrata), powiedział-:" Zostaw, niech sobie czyta, to idiota". Myślę, że to samo pomyśleli wszyscy Ci, którzy musieli słuchać expose Morawieckiego....