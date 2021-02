KAMIENNA TWARZ Andrzeja Piasecznego "podsumowuje" Jacka Kurskiego w finale "The Voice Senior" (ZDJĘCIA)

Wystąpienia prezesa Jacka Kurskiego stają się powoli tradycją finałów wszystkich programów rozrywkowych w ramówce Telewizji Polskiej. Wyjątkiem od reguły nie był ostatni odcinek najnowszej edycji The Voice Senior wyemitowany na żywo w ostatnią sobotę. Tym razem pogadanka o słupkach oglądalności wypadła jednak o tyle ciekawie, że przy stole wraz z pozostałymi uczestnikami czekał juror Andrzej Piaseczny - który, jak od niedawna wiemy, nie żywi sentymentu do partii, dzięki której Kurski (dwukrotnie) zdobył fotel prezesa TVP.

W momencie gdy Jacek Kurski dołączył do bohaterów mijającej edycji programu, atmosfera przy stole nagle spochmurniała. Na twarzach większości rozmówców, w tym zwyciężczyni sezonu Barbary Parzeczewskiej , pojawiły się grymasy zaniepokojenia i może nawet lekkiej irytacji. Trudno się w końcu dziwić, skoro przyjemnie mijająca do tej pory dyskusja została nagle zdominowania przez statystyki i geologiczne metafory pana prezesa .

To jest uczciwy program, tutaj nikt z uczestników nie oszukuje, nikt z produkcji, nikt nie ma swoich faworytów. Myślę, że ta olbrzymi oglądalność tego programu jest wynikiem tego, że ludzie mają po prostu zaufanie do państwa, do programu, do muzyki, do Telewizji Polskiej.