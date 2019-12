Kamil Durczok NIE TRAFI do aresztu!

ana 2 godz. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Panie Durczok, bardzo Pana lubiłam na ekranie, przede wszystkim za profesjonalizm, a także godną walkę z chorobą nowotworową. Teraz jednak Pana postępowanie, Pana życie i prezentowana przez Pana postawa jest ze wszech miar naganna. Co Pan zrobił ze swoim życiem?! Co Pana syn musi czuć, kiedy widzi Pana prowadzonego w kajdankach, jak na przestępcę przystało? Mówi Pan, że jest takim samym człowiekiem jak wszyscy. To ja sobie wypraszam takie porównanie. Nigdy nie musiałam zwolnić się pracy z powodu propozycji seksualnych i mobbingu. Nigdy nie pędziłam autostradą w sztok zachlana i nigdy nie podrabiałam czyichś podpisów (media podały, że się Pan przyznał do tego przestępstwa), żeby osiągnąć korzyści materialne. Pisze Pan, że będzie "bronił swojego dobrego imienia". To jakiś żart?! Czy po tym wszystkim co Pan zrobił, ma Pan jeszcze "dobre imię"? Nie! Nie ma Pan. Co jeszcze podłego musi Pan zrobić, żeby zrozumieć, że stacza się Pan po równi pochyłej? Ja już nie chcę słyszeć, że Pan przeprasza. Czas na refleksję, że wszystko co Pan otrzymał od życia, sam Pan zrujnował. Po takiej refleksji należy zacząć życie od nowa. Bez oskarżania innych, bez zarozumialstwa, bez pychy i buty. Zacznij Pan żyć na nowo (choćby w więzieniu). Życie nas zaskakuje, może jeszcze i Pan stanie się wartościowym człowiekiem, bo nikt nie jest tak zły jak o nim mówią ani tak dobry jak o sobie myśli. Czas na zapłatę (za to co Pan zrobił), a potem na nowe, mądre, lepsze życie. Mimo wszystko... powodzenia!