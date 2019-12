Kamil Durczok PRZERYWA MILCZENIE: "Wierzę, że na całą prawdę przyjdzie w końcu czas"

Ja ja ja 13 godz. temu zgłoś do moderacji 136 13 Odpowiedz

Ha! Od poczatku mowilam, ze taka spiewka bedzie: falszerstwo bylo, czy nie, nie ma to znaczenia, bo skoro bank nagial procedury "bo pan redahtór przyszedl" to 3 miliony mozna bezkarnie roztrwonic i splacac tego nie trzeba. Ba! Jeszcze bank bedzie sadzony o odszkodowanie. Takie akcje tylko w PL! 😂 Ze tez ja z mezem na to nie wpadlismy. Jednak trzeba byc geniuszem finansow by cos takiego wyrezyserowac. A propos, rozumiem, ze scenarzysci pisza az furczy scenariusze inspirowane historia wielkiego upadku pana D., a sukces finansowy tego przedsiewziecia murowany, bo dramaturgia kosmiczna: najpierw budowanie atmo chlopaka ze slaska, ktory dociera na szczyt kariery dziennikarskiej, nastepnie pokonanie ciezkiej choroby, potem cos w stylu tej od polskiego graya czyli hihg life w szczycie kariery: motory, lalki, molestowania, akcja z narkotykami w domu jakiejs kobiety na mokotowie i przebierankami w damskie lachy, potem pierwsze tapniecie:wielki powrot na lono rodziny i wybaczenie zony i... znowu "las vegas": mloda lalka, portal, celebryctwo, rozwod, no i punkt kuminacyjny: wypadek w drodze z nad morza, akcja weksle, a na wielki final uniewinnienie i wygrana odszkodowania od banku i zwolnienie z naleznosci. Ostatnia scena niech bedzie jak glowny bohater, po raz juz enty, po wygranej w sadach, z blyskiem w oku rzuca sie w wir wyuzdanych zabaw. Oskar murowany! Lebkowska w zyciu by nie wpadla, by cos takiego napisac, bo wydawaloby sie jej to nierealne, a jednak... taka historia to nawet spilberg powinien byc zainteresowany! Nawet nie upomne sie o tantiemy za ten pomysl, a wiec drodzy filmowcy, do dziela!!!