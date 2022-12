Kamil Glik burzy się na doniesienia o zakwaterowaniu rodzin piłkarzy w Katarze. "To największe SKU*WYSYŃSTWO"

Buroki 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Haha hotel za 250 tys, a jeszcze o premii 30 mln się marzyło i to w € hmm??! a to mało ciągnięcie na reklamach i autopromocji??? Czy wasze silikonowe obstrzyknięte niunie potrzebują na nowe torebki?? Co to was za kwota np.40 tys polskich zlotych = to kwota na 1 nową torebke dla niuni, a wobec potrzebuje kraju taka kwota może stanowić duże wsparcie np dla domów dziecka, szpitali czy polskiej onkologii, gdzie zawsze brakuje, a kolejki na terapię dla chorych na nowotwory ciągną sie miesiacami i wy nie macie wstydu wymuszac ekstra premii dla was !!!??? Wielka elita intelektualna- kopacze i ich niunie- wypchane i podoklejane przodowniczki szpanerstwa i snobizmu na instagramie