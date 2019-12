Kamil z "Big Brothera" idzie na psychoterapię: "Mam trochę galimatias po tej całej NIENAWIŚCI I HEJCIE"

Olek 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przede wszystkim.brawo kamil,,,,jestes mistrzem podnoszenia cisniena,,,twoja jedno zdanie a juz nie grupka bb ale setki ludzi sie gotuje w sobie I gada,gada,, czekam na kolejne trafne strzaly ,, ktorych sie od ciebie nie odbiera doslownie,,,,sa to trafne strzaly ,,,,bo ty mowiac jak teraz ze np idziesz na terapie do lekarza to oznacza ze potrzebujesz wyciszenia sie po programie, a okreslenie oboz bb oznacza ze tam atmosfera byla gorsza niz w wiezieniu w ktorym sie wie za co. Sie. jest,,,a tu idac z mysla o luziku,fajnym spedzeniu czasu zarobku 100kola,zdobycia rozpoznawalnosci,moze jakiegos etatu trafia sie jak do obozu. Podkradanie zarcia z glodu,wyzwiska ,od uczestnikow,wykonywanie bez zadnych sprzeciwow nawet nabardziej absutdalnych.rozkazow wb,jak nie mycie sie przez prawie tydzien,ubranie na siebie na caly dzien. w cieplym pomieszczeniu 20 kg ubran,chodzenie.w kapielowkach, czyli takie obnazenie sie,zachecanie do walki indian.I farmerow bo w realu to byla to bitwa zakonczona zaglada indian,za duzo alkoholu zeby bez tortur.wyciagnac od uczestnikow ich.skrywane sektety,, jakas blazenade.,zeby robili.z siebie debili po pijaku ,,, robienie cyrkowcow z osob.nie wycwiczonych.to.szczescie ze sie nie polamali,,,,,to okreslenie oczywiscie w zakresie ,,,,,,upodlanie czlowieka,manipulowanie nim glosem w brata kobiety czyli.powinno byc siostry , jest trafne,,,,ja sie podpisuje ze bb to takie zniewolenie,arena to okreslenie bb a ja dodaje ,,,,oboz ,w.korym tylko jeden wychodzi reszta ma polec,,,,nie liczni to zrobili z godnoscia,,,,kamil. Najsilniejszy,psychicznie ,fizycznie ,inteligentny dal rade,,,,brawo