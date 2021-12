Kamila z "Rolnik szuka żony" pokazała ZNANEGO BRATA! Występował w kilku serialach i u Patryka Vegi... (FOTO)

Edward 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Z tym brakiem obuwia to gruba przesada.Paskudny obyczaj kazać gościom zdejmować buty.Widać że posadzka bezproblemowa a zresztą jaka by nie była to obciach kazać zdjąć buty gościom.Dom,mieszkanie jest dla nas a nie odwrotnie.