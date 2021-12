Kamila z "Rolnik szuka żony" ZAKOCHAŁA SIĘ po zakończeniu programu! "Czułam PRESJĘ"

Kamila Boś to bez wątpienia jedna z najgłośniejszych bohaterek ostatniej edycji "Rolnik szuka żony". "Królowa pieczarek" z Mazowsza nie znalazła w programie TVP miłości, do dziś jednak musi mierzyć się z kąśliwymi komentarzami widzów. Ostatnio w jej obronie stanął nawet jeden z kandydatów o jej serce, który stwierdził, że to, co mogliśmy oglądać w telewizji, minęło się z tym, jak faktycznie zachowywała się Kamila.