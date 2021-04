Kanye West odpowiada na pozew rozwodowy Kim Kardashian! Będzie WALCZYŁ O DZIECI

Psycholog 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

UWAGA rodzice ! Każdy kto ma trochę rozumu i serca wie rozwód to rodzice biorą ze sobą a nie z dziećmi ! Nie można karać partnera odcięciem go od dzieci bo każde dziecko kocha swojego rodzica jakikolwiek by nie był !!! I nawet jak myślisz ze robisz to „jego dobra” to wlasnie brak kontaktu z rodzicem najbardziej odbije sie na jego zdrowiu psychicznym prędzej czy pózniej w dorosłym życiu. Pozwól dziecku samemu decydować o jego reakcji z ojcem/matką. Ale to wymaga DOJRZAŁOŚCI emocjonalnej (czyt. Słownik jeśli nie wiesz co to znaczy) !