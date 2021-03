Kanye West ODCIĄŁ SIĘ od Kim Kardashian. "Zmienił numer i prosił, by kontaktowała się z nim przez ochroniarza"

Hbjj 35 min. temu zgłoś do moderacji 62 2 Odpowiedz

Na najnowszych zdjeciach paparazzi Kanye nadal nosi obraczke. Kim juz dawno swojej nie nosi. Widocznie Kanye nie moze sie pogodzic z rozwodem ale skoro Kim nie chce juz z nim byc to woli jej nie widywac bo pewnie go boli ze to koniec. On zawsze w kazdym wywiadzie jak byl temat Kim powtarzal ze to milosc jego zycia i pokochal ja od pierwszego spotkania prawie 10 lat przed ich malzenstwem. Jak kogos kochasz a on juz cie nie chce to nie dziwie sie ze nie chcesz tej osoby widywac.