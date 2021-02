Kim Kardashian NIE ODBIERZE Kanye Westowi praw rodzicielskich? "Wie, że jest wspaniałym ojcem"

smutny 1 godz. temu zgłoś do moderacji 1 54 Odpowiedz

Zawiodfłem się na moim dobrym koledze. Zarobiuł kupę kasy na biutcoinach chyba prawie 2 miliony a do tego jest programistą i wyciąga kupę kasy co miesiąc z pensji. A ja żyję jako tako. To dlaczego on mi nie da jednorazowej zapomogi, np. 25 tysiecy zlotych? Dla niego toi tyle co nic, a mnie by taki gest ucieszyl i pieniazki by mi sie przydaly! 12 lat temu poagałem mu w malowaniu mieszkania, a on teraz sie nie odwdzieczy?