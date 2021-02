Kanye West przyjechał do domu Kim Kardashian, żeby zabrać... 500 PAR butów!

O ile przez całe lata Kim Kardashian i Kanye West uchodzili za - przynajmniej z pozoru - wyjątkowo zgrane małżeństwo, wiadomość o ich rozwodzie nie była chyba dla nikogo specjalnym zaskoczeniem. Gdy na światło dziennie zaczęły wypływać kolejne sensacyjne doniesienia na temat niewierności rapera, który miał zdradzać celebrytkę z popularnymi beauty boyami , 40-latka uznała, że zmagający się z chorobą dwubiegunową artysta nie nadaje się do sprawowania opieki nad ich dziećmi . Jak podaje The Sun, Kim zamierza walczyć o pełną opiekę nad czwórką ich wspólnych pociech - North, Saintem, Chicago i Psalmem .

Jako że małżeństwo multimilionerki (a także jej rodzinne show) przechodzi właśnie do historii, Kim postanowiła nieco się rozerwać i wybrać się z siostrami na popularne wśród celebrytów wyspy Turks i Caicos na oceanie Atlantyckim. Lokalnym fotografom udało się "przyłapać" Kardashianki, gdy taplały się w morskich falach, eksponując swoje "podrasowane" ciała.

Teraz okazuje się, że wypad celebryckiego klanu na wakacje nie był zaplanowany jedynie z potrzeby błogiego relaksu. Jak podaje Page Six, Kim "uciekła" na wyspy, by umożliwić swojemu eks wyniesienie w tym czasie swoich rzeczy z ich wspólnej posiadłości. Z relacji informatora portalu wynika, że raper nie zamierza zabierać wszystkich własności: najbardziej zależy mu na... 500 parach ekskluzywnych sneakersów. Z tej okazji celebryta opuścił w zeszłym tygodniu swoje ranczo w Wyoming i przyleciał do Los Angeles na pokładzie prywatnego samolotu.