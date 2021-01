Kim Kardashian będzie walczyć o PEŁNĄ OPIEKĘ nad dziećmi! "Bitwa będzie brutalna"

Od kilku dni media żyją rzekomym rozwodem Kim Kardashian i Kanye Westa. Najwięcej emocji bez wątpienia wzbudziły plotki o niewierności rapera, co miało znacznie przyczynić się do decyzji celebrytki o zakończeniu małżeństwa. Dużo mówi się również o tym, że Kimberly już wcześniej subtelnie sygnalizowała fanom rozstanie z mężem.

Żadne z nich nie chce wyjść na ofiarę podczas tego rozwodu i oboje będą walczyć o swoje dzieci. Kim dała jasno do zrozumienia, że chce pełnej opieki, więc jeśli Kanye będzie chciał z nią o to walczyć, bitwa o opiekę będzie brutalna - twierdzi informator tabloidu.

Wygląda jednak na to, że raper również miał swoje powody, by rozstać się z żoną. Według informatora Us Weekly Kanye był ponoć zazdrosny o czas, jaki Kim poświęcała ich własnym dzieciom oraz sprawom związanym z reformą więziennictwa. Muzyk chciał również, by jego rodzina na stałe zamieszkała na ranczu w Wyoming, a Kardashian nie chciała przystać na jego plany.