Kim Kardashian już wcześniej wysyłała SYGNAŁY świadczące o KOŃCU jej małżeństwa z Kanye Westem

Ehhhh 56 min. temu zgłoś do moderacji 95 5 Odpowiedz

Kiedyś jak przeglądało się gazety, zdjęcia gwiazd w internecie, to chciało się wyglądać jak one: mieć ich figurę, piękne ubrania, marzyło się, żeby dostać gdzieś coś choć trochę podobnego. Jak patrzę na zdjęcia powyżej, czy młodych gwiazdek, to.. patrzę krótko, bo patrzeć się nie da -.-