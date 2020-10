Blanka Lipińska PRZEROBIŁA STUDIO BARONA! "Siedzę sobie w moim gabinecie" (FOTO)

emmie 2 godz. temu zgłoś do moderacji 889 2 Odpowiedz

Myślę że to studio to był alarm dla Barona, on chciał tylko zaoszczędzić przez kwarantannę i pojeździć za jej kasę na wczasy, a ta im zaczęła wić gniazdko... przyszedł przelew z The Voice to się ulotnił.