Karol Strasburger zapytany o polityczne zapędy Dominiki Chorosińskiej. Nagle PRZERWAŁ wywiad! "Muszę pokazać się publiczności"

Karol Strasburger o politycznych nastrojach w kraju

Potem zrobiło się nieco konkretniej. Strasburger, którego program jest na co dzień emitowany w ramówce TVP, nie chce co prawda opowiadać się po żadnej ze stron politycznego sporu, natomiast jego zdaniem Polacy zasługują na rzetelny przekaz płynący z telewizji. Politycy z kolei powinni zadbać o to, aby znów budzić w narodzie zaufanie.

Żebyśmy wierzyli, że jest to prawda, co słyszymy. Mamy bardzo zły czas, kiedy ktoś coś mówi w lewo, a my myślimy w prawo, on myśli jeszcze co innego. To jest okropne. Musimy uzyskać wiarę, że jak widzimy polityka, to go lubimy, wierzymy mu, mamy dla niego zaufanie, że chce dla nas dobrze. Myślę, że taki czas przed nami - dumał.