Karolina Domaradzka atakuje Gilon po jej POWROCIE do sieci: "Z problemów natury psychicznej nie wychodzi się W MIESIĄC". Wtrąciła się Opozda

Kaya 8 min. temu

Nie oceniajcie. Kto nie doświadczył temu ciężko uwierzyć. Miałam podobną sytuację. W grudniu 2022 r dopadła mnie taka psychoza, załamanie nerwowe i stany lękowe że rzuciłam pracę, całkowicie zrezygnowałam z FB i internetu. Rodzina wzięła mnie za fraki do psychologa, później psychiatry. Dostałam skierowanie do szpitala. W styczniu okazało się, że jestem w ciąży. Córeczka mnie uzdrowiła i było idealnie przez kolejne siedem miesięcy. Kilka miesięcy po urodzeniu dziecka stan się powtórzył. Czy to znowu kwestia hormonów? Nie wiem. Dziś jestem zdrowa, ale to co przeszłam było horrorem. Dodam, że nigdy wcześniej tak się nie czułam. Fakt, nie dzieliłam się tym z nikim w mediach społecznościowych, ale też nie jestem osobą publiczną, która ma kontrakty i zobowiązania. Która musiała wytłumaczyć swoją nieobecność. Powodzenia Karolina!