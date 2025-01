Karolina Gilon chwali się sesją ciążową, pozując TOPLESS. "Okres tych 9 miesięcy był mi potrzebny, aby poczuć INSTYNKT"

Karolina Gilon kilka lat temu rozpoczęła przygodę z show-biznesem, kiedy to postanowiła wziąć udział w programie "Top Model" . Mimo że show dla aspirujących modelek nie udało jej się wygrać, to i tak zagrzała w show-biznesie na dłużej. 35-latka znalazła zatrudnienie w Polsacie, gdzie prowadziła m.in. "Love Island" czy "Ninja Warrior". Jej kariera musiała jednak na chwilę zwolnić, bo prezenterka jakiś czas temu podzieliła się z fanami radosną nowiną. W "Halo, tu Polsat" ogłosiła, że niebawem wraz ze swoim partnerem Mateuszem powitają na świecie pierwszego potomka.

Karolina Gilon pozuje topless

Poród na dniach a ja patrzę na tę kobietę na zdjęciu z tym pięknym brzuchem i wciąż przecieram oczy... czy to ja? Naprawdę? Nigdy nie sądziłam, że stanę przed obiektywem pozując do pamiątkowej, ciążowej sesji a dziś całą sobą czuję się już matką. Czuję jak okres tych 9 miesięcy był mi potrzebny, aby poczuć instynkt i gotowość do najważniejszej roli mojego życia. Czekamy na Ciebie Bobasie - pisała na Instagramie.