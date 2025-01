Karolina Gilon pokazała, jak wygląda BEZ DOCZEPÓW i zdradza, że boi się przenoszenia ciąży. "Sama sobie narzuciłam presję"

Karolina Gilon stresuje się przenoszeniem ciąży

Zbliżamy się do terminu porodu. Takiego, który na sztywno określił lekarz. Ale terminem nazywa się też czas 2 tygodnie przed i 2 tygodnie po. Ale wiadomo, nie chcielibyśmy przechodzić ciąży. Przyznaję, że sama sobie narzuciłam presję, że urodzę 22, co było błędem. Presja w tym stanie jedynie działa na niekorzyść, także pamiętajcie, aby wyluzować. Puścić to wolno, korzystać z czasu we dwójkę bez narzucania sobie presji - mówiła Karolina Gilon na InstaStories.