Karolina Gilon broni swój ciążowy kontent: "Będzie tego tyle, ile mi się zachce"

Za pośrednictwem swojego instagramowego profilu Gilon dumnie prezentuje m.in. to, jak zmienia się jej ciało w ciąży. Obserwatorzy celebrytki mogli już zobaczyć sensualną sesję zdjęciową dokumentującą ciążowy brzuszek, a także dowiedzieli się, "co robić, by w ciąży czuć się dalej dobrze i sexy".

Karolina Gilon odsłania ciążowy brzuch i podsumowuje zmiany w życiu

Koniec roku to czas podsumowań. Ostatnie miesiące dla gwiazdy Polsatu niewątpliwie były wyjątkowe. Celebrytka opublikowała na swoim profilu w social mediach wyjątkowy wpis, w którym podzieliła się "małymi" refleksjami. Żeby jednak nie było zbyt zwyczajnie, to 35-latka okrasiła go nagraniem, na którym m.in. prezentuje dzikie domowe pląsy oraz odsłonięty i wymalowany brzuch. Na ciele Karoliny pojawiła się uśmiechniętą buźka. Jak przyznała, ciąża przewartościowała wiele spraw w jej życiu, m.in. stosunek do sylwestra.