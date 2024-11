Karolina Gilon wspomina czas sprzed ciąży archiwalnym zdjęciem w bikini: "Motylem byłam, ale przytyłam"

Karolina Gilon działa w rodzimym show-biznesie już od ponad dekady. Gwiazda, która zyskała rozpoznawalność za sprawą popularnego show o modelkach, jakiś czas temu poinformowała, że znika z mediów. Przerwa nie trwała jednak zbyt długo, albowiem 34-latka szybko wróciła do działalności w internecie, ogłaszając, że ze swoim ukochanym spodziewają się dziecka.

Oczekiwanie na narodziny pierwszego potomka, Karolina Gilon umila sobie rozmaitymi aktywnościami w mediach społecznościowych. Przyszła mama nie ukrywa, że chociaż dobrze czuje się w stanie błogosławionym, to zdarzają się jej nieco "cięższe" momenty. Nie tak dawno narzekała fanom na powiększony biust . Obawiała się wówczas, że takie piersi zostaną jej na zawsze.

Karolina Gilon wspomina czas sprzed ciąży

Internauci mieli okazję podziwiać kadr skąpanej w słońcu celebrytki, gdy w skromnym bikini prężyła swoje smukłe ciało na tle egzotycznych palm. Karolina zdecydowała się pozować w modelu we wzór różowego motyla. Udostępnione właśnie zdjęcie okrasiła humorystycznym komentarzem nawiązującym do wspomnianego owada i jej coraz to większych ciążowych krągłości.