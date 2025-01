Ukochany Karoliny Gilon prezentuje, co spakował na porodówkę: laptop, przedłużacz, GŁOŚNIK i dobra playlista

Mi położna mówiła, że muzykę która lubię mogę podłączyć do głośnika jak najbardziej. Tak samo aromaterapia. Wszystko co pomaga się zrelaksować. Poród to nie tylko fotel porodowy, ale kilka godzin skurczy, zanim zrobi się pelne rozwarcie. Rodziłam dwa razy i za drugim trafiłam właśnie na młoda położna, która miała takie podejście. Basen, piłki, muzyka, aromaterpia, tens. Ale ja w grupie tych, że jak skurczu nie ma to się napawam i nic nie chce, a jak przychodził skurcz to cisza i nie dotykać