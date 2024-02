Karolina Gilon o zarobkach na OnlyFans: "Wystarczy hot fotkę wstawić i TYLE HAJSU?". Zdradziła, czy ją tam zobaczymy (WIDEO)

Karolina Gilon o zarobkach na OnlyFans

Ostatnio głośno jest między innymi o zarobkach Fagaty na OnlyFans. Influencerka jest jedną z najpopularniejszych użytkowniczek platformy i za pierwszy miesiąc zgarnęła ponad 220 tysięcy złotych . Gwiazd, które chwalą się dochodami, jest jednak więcej, a te wieści dotarły między innymi do Karoliny Gilon. W rozmowie z Pudelkiem przyznała, że jest to dla niej zaskakujące zjawisko.

Mnie na OnlyFans nigdy nie zobaczycie. Nie wiem, co by się musiało stać, żebym ja tam wystąpiła. Nigdy nie chciałam zarabiać w ten sposób. Jeśli ktoś tak robi i zarabianie na nagich zdjęciach jest zgodne z nim, to niech robi, co chce. Mnie tam nigdy nie będzie, a przynajmniej świadomie - stwierdziła Gilon.