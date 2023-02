Karolina Gilon pokazała nowego chłopaka! Ukochany celebrytki jest muskularnym, pokrytym tatuażami BOKSEREM (FOTO)

Karolina Gilon już od siedmiu sezonów pełni rolę prowadzącej show "Love Island", gdzie pod jej okiem głodni wrażeń uczestnicy walczą o miłość oraz nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych. Odkąd powierzono jej tę funkcję, akcje Karoliny poszybowały w górę, co tylko umocniło jej celebrycki status. O dziwo jeśli chodzi o sferę uczuciowej finalistki "Top Model", rodzime media posiadały znikomą wiedzę.

Karolina Gilon starała się chronić swojej prywatności i nie pokazywała w sieci partnerów

Prowadząca "Love Island" znalazła kolejną miłość. Wybranek celebrytki jest bokserem

Dotychczas Gilon wolała milczeć w temacie miłośnych perypetii, konsekwentnie nabierając wody w usta przy pytaniach dziennikarzy o drugą połówkę. To samo tyczy się zresztą "epatowania" wykraczającymi poza przyjaźń relacjami w mediach społecznościowych, czego Karolina wolała unikać. Wygląda jednak na to, że 34-latka w końcu zapałała uczuciem do kogoś, kim wreszcie zapragnęła pochwalić się w sieci.