Karolina Gilon schudła 15 kilogramów! Pokazała STARE zdjęcia

Dużo bardziej o siebie dbam . Bardzo dużo trenuję z moją trenerką Gosią, jeszcze też zdrowo się odżywiam , suplementuję, dbam w życiu o taki balans . Mam też moją ukochaną panią doktor, do której często jeżdżę. Dbam o cerę , dbam o moją buzię, żeby to było wszystko estetyczne . To jest po prostu dbanie o siebie. Takie, jakie powinna stosować każda kobieta - zaznaczała.

Gilon została zapytana też o to, czy nie wstydzi się "starej siebie" patrząc na archiwalne fotki. Ta wyznała jednak, że ma do tego ogromny dystans i z uśmiechem patrzy na swoje dawne oblicze .

Ja ostatnio rolkę wrzuciłam nawet ze swoimi starymi zdjęciami na Insta i ja po prostu mam do tego dystans ogromny. Bardzo się do tych zdjęć uśmiecham, jak bardzo się zmieniłam i w ogóle szacun, że tak mi się udało. Nie chciałabym nigdy wrócić do tamtych lat. [...] Koleżanki moje przeżywają, że mają trzydzieści coś lat, a ja się tak jaram, bo ja się teraz najlepiej czuję, więc nie chciałbym wrócić do przeszłości - przyznała.