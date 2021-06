Karolina Gilon poprowadzi... Polsat SuperHit Festiwal!

Już w najbliższy weekend Polsat organizuje SuperHit Festiwal - flagową imprezę, która co roku przyciągała do Sopotu dziesiątki tysięcy widzów. Tym razem, jak można się spodziewać, festiwal zostanie zorganizowany w reżimie sanitarnym. Nie oznacza to jednak, że stacja zrezygnowała z rozmachu pod względem zaproszonych artystów. To właśnie na Polsat SuperHit Festiwal ma wystąpić zespół Maneskin, tegoroczny triumfator Eurowizji.