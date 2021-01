TYLKO NA PUDELKU: Karolina Gilon i Rafał Maserak zamiast Popielewicz i Dowbora. "Nina Terentiew ODSUWA STARĄ GWARDIĘ gwiazd"

Nina Terentiew pełni funkcję dyrektor programowej telewizji Polsat od 2007 roku i nic nie zwiastuje tego, by miało się to prędko zmienić. "Caryca polskiej telewizji" cieszy się dużym autorytetem i wciąż ma największy wpływ na to, co dzieje się w stacji. Ostatnio stwierdziła, że Polsatowi przyda się mały rebranding. Nina zamierza stawiać na młodych, dynamicznych prezenterów i zlecać im prowadzenie największych imprez oraz hitowych programów. Ma też swoich nowych "pupili"...