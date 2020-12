Wyzwolona Karolina Gilon wyjawia swoje fantazje: "Dla Duy Lipy i Miley Cyrus mogłabym ZMIENIĆ ORIENTACJĘ"

Trzeba przyznać, że jak na uczestniczkę Top Model Karolinie udało się zrobić wyjątkowo błyskotliwą karierę, a ambitna celebrytka wciąż kuje żelazo póki gorące. Ostatnio 31-latka zgodziła się udzielić wywiadu Pomponikowi, w którym opowiedziała o swoim podejściu do sukcesu, wyjawiając, co sprawiło, że jest z siebie duma.

Na pewno z kwestii zawodowych - podsumowała. Przejście do Polsatu otworzyło mi szeroko wrota. Dostałam dwa programy, a to jest naprawdę duża rzecz. Czasem wielkie gwiazdy nie dostają dwóch formatów! Cieszę się, jakby to było moje dziecko. Jak widzę statystyki oglądalności "Love Island. Wyspa Miłości" czy "Ninja Warrior", to czasem aż trudno mi w to uwierzyć. Jestem dumna, że mogę być częścią tych formatów. Uważam, że to był rok, w którym naprawdę rozwinęłam skrzydła .

Mikołaj Jędruszczak zmarnował szansę. Jako para mogli zaistnieć i kontynuować karierę. Niestety, noga im się powinęła i nie wyszło. On robił podstawowy błąd: zaczął publicznie prać ich brudy. Uważam, że zawsze to jest złe. Wiem, że oni muszą mówić, co dzieje się w ich związku, jednak bez przesady... Mówienie tak negatywnych rzeczy na temat swojej partnerki świadczy tylko o nim. Nieważne jak zaczynamy, ważne jak kończymy. Dla mnie nie było tam klasy. To był cios poniżej pasa. Nie powinno się tak robić. Radziłam Sylwii, aby milczała i nie zniżała się do jego poziomu.