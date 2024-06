Karolina Korwin Piotrowska do Pawła Golca: "NIEUKU!". Specjalnie dla niego zacytowała encyklopedię

Inka 8 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

To, że konie chodzą na Morskie Oko nie byłoby problemem, gdyby górale traktowali te zwierzęta z szacunkiem i dbali o nie. Jedzenie, woda, odpoczynek, dostosowanie ciągniętego ciężaru, dostosowanie do warunków pogodowych. Konie od zawsze służyły ludziom jako zwierzęta pociągowe. Tak było, jest i będzie, jak nie w górach to gdzie indziej. Tylko wszystko musi się odbywać z głową. Osobiście wolałabym wejść na Morskie Oko niż wozić tyłek, bo to żadna przyjemność. Bus który uruchomili jest lepszym rozwiązaniem niż konie, ale to dlatego, że górale po prostu nie szanuną tych zwierząt i doprowadzają je do granic wyczerpania dla zysku. Za to powinny być gigantyczne kary. Jeśli zwierzę na służyć człowiekowi, to należy o nie dbać i szanować.