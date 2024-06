Marcin Prokop reaguje na słowa Pawła Golca o "zwierzętach, które mają służyć ludziom"? Opublikował wymowny wpis (FOTO)

Transport turystów do Morskiego Oka przy użyciu koni od wielu lat budzi kontrowersje i jest tematem licznych dyskusji. Morskie Oko , będące jednym z najpopularniejszych miejsc w Tatrach, przyciąga tłumy turystów, którzy mają do przejścia niemały dystans. Droga ta jest często pokonywana przez ludzi pieszo, ale dostępna jest także opcja skorzystania z transportu konnego.

Marcin Prokop opublikował wymowny post

Uważam, że jest to dziwny temat i kompletnie nie rozumiem całego szumu wokół tego. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że musi to być wszystko zgodne z prawem, żeby to zwierzątko było szanowane. Trzeba pamiętać o odpoczynku i wszystkim. Ale koniec końców to zwierzęta mają służyć ludziom, a nie na odwrót. (...) Uważam, że jeżeli zwierzę jest traktowane z należytym szacunkiem, to po prostu ma służyć człowiekowi, ale w sposób godny, pisany przez duże G - stwierdził w rozmowie z "Faktem".